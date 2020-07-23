Осечки МЮ и «Интера», три пенальти в Парме и 8 голов за 61 минуту в Ливерпуле: главные события дня в европейском футболе

«Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Вест Хэмом», а Мэйсон Гринвуд стал третьим футболистом моложе 19 лет, забившим десять мячей за сезон в АПЛ. «Челси» в гостях уступил «Ливерпулю» со счётом 3:5, а Трент Александер-Арнольд обновил рекорд по числу передач среди защитников. «Рома» впервые с 1935 года шесть раз отличилась на выезде, а «Интер» потерял очки в противостоянии с «Фиорентиной». При этом «Наполи» проиграл «Парме», а все три гола стали результатом точно исполненных пенальти.

Осечка «Манчестер Юнайтед» и помощь от «Ливерпуля»

В АПЛ продолжается борьба за путёвки в Лигу чемпионов. Первые за собой уже давно зарезервировали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а на две оставшиеся претендуют четыре коллектива. До недавного момента лидером в этой гонке считался «Лестер», но всё изменило поражение от «Тоттенхэма». Благодаря ему шансы на четвёртую строчку сохранил «Вулверхэмптон», а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» получили возможность вырваться вперёд в споре за третье место.

Правда, полноценно воспользоваться ими не сумела ни одна из команд. МЮ на своём поле потерял очки в противостоянии с одним из аутсайдеров в лице «Вест Хэма». В составе гостей роль лидера на себя вновь примерил Майкл Антонио, успешно проводящий заключительный отрезок чемпионата. До вызванной коронавирусом паузы он имел в активе всего два точных удара, но после забил ещё восемь раз. В АПЛ таким результатом может похвастаться лишь вингер «Сити» Рахим Стерлинг.

На этот раз Антонио отличился с пенальти, назначенного за игру рукой Поля Погба. Гол был оформлен на второй компенсированной минуте первого тайма. А спустя шесть минут после начала второго счёт стал равным. Автор ответного мяча — юный Мэйсон Гринвуд, прервавший сухую серию из двух матчей. Он стал всего лишь третьим футболистом в истории АПЛ, которому удавалось оформить десять голов в АПЛ до наступления 19-летия. В сезоне-1993/94 столько же раз отличился Робби Фаулер, а четыре года спустя — Майкл Оуэн.

Также Гринвуд стал всего четвёртым представителем «красных дьяволов» моложе 20 лет, которому удавалось отметиться 17 голами во всех турнирах за сезон. 54 года назад планка покорилась Джорджу Бесту, а впоследствии его достижение повторили Брайан Кидд и Уэйн Руни.

В оставшееся время манкунианцы не смогли вырвать победу и упустили шанс оторваться от «Лестера» на три очка. Таким образом, шанс гарантировать себе путёвку в Лигу чемпионов получил «Челси», которому оставалось обыграть лишённый мотивации «Ливерпуль». В последних пяти играх подопечные Юргена Клоппа потеряли больше очков, чем за предыдущие 40, что определённо настраивало «аристократов» на мажорный лад.

Правда, на деле всё оказалось иначе. В период с 23-й по 43-ю минуту хозяева отличились трижды, но точное попадание Оливье Жиру в компенсированное время вернуло надежду гостям. Во второй половине синие пропустили снова, но не отчаялись и даже сократили отставание до минимального, однако за шесть минут до окончания основного времени красные поставили эффектную точку. Так подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели оторваться от «Лестера» и сохранили интригу в борьбе за Лигу чемпионов, а «Ливерпуль» получил трофей за победу в чемпионате Англии.

В составе «Ливерпуля» отметились Наби Кейта, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен. При этом для Кейты и Фирмино мячи стали особенными, так как оба более 400 дней не забивали на «Энфилде» в АПЛ. Что касается Александера-Арнольда, то он обновил собственный рекорд по числу результативных передач за сезон среди защитников (13). Кроме того, он вышел на второе место в истории лиги по голам со штрафных среди футболистов не старше 21 года. В его активе таковых три, что на один меньше, чем у Джейми Реднаппа.

У «Челси»забили Оливье Жиру, Тэмми Абрахам, а Кристиан Пулишич не только сам переиграл Алисона, но и выступил в роли ассистента.

Шесть голов «Ромы» и осечка «Интера»

В Италии «Интер» продлил безвыигрышную серию до двух матчей и откатился на третье место в турнирной таблице. Туром ранее подопечные Антонио Конте не смогли справиться с «Ромой», а на этот раз сыграли вничью с «Фиорентиной». Хозяева превзошли визави во всех ключевых компонентах, но не смогли ни разу поразить ворота Пьетро Терраччиано. Ранее в сезоне нерадзурри лишь дважды не смогли огорчить соперника.

«Наполи» во второй раз проиграл «Парме», причём встреча вновь завершилась со счётом 1:2. Причём на этот раз вся мячи были забиты с одиннадцатиметровых. У гостей точно пробил Лоренцо Инсинье, а у хозяев — Джанлука Капрари и Деян Кулусевски. Примечательно, что оба выступают за «крестоносцев» на правах аренды, а принадлежат «Сампдории» и «Ювентусу» соответственно.

Если у «Наполи» прервалась беспроигрышная серия, то «Рома», наоборот», в последних пяти матчах одержала четыре победы и однажды сыграла вничью. На этот раз подопечные Паулу Фонсеки в гостях разгромили главного аутсайдера первенства СПАЛ со счётом 6:1. В последний раз «волки» были так продуктивны в гостях в 1935 году. Это позволило римлянам обойти соперников из «Милана» и выйти на пятое место.

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Ровно половина голов пришлась на долю двух игроков по фамилии Перес. Но если 30-летний Бруно впервые в карьере оформил дубль, то 22-летний Карлес забил дебютный мяч в футболке римского клуба. В предыдущих 12 встречах в рамках Серии А он лишь дважды ассистировал партнёрам.

Что касается аутсайдеров, то «Торино» дома потерял очки в матче с «Вероной», а «Дженоа» в гостях взял верх над «Сампдорией» со счётом 2:1. Автором первого гола генуэзцев стал экс-футболист «Зенита» Доменико Кришито. Штатный пенальтист коллектива в восьмой раз за чемпионат уверенно пробил с точки — больше, чем кто-либо в Серии А за последние 13 лет. До настоящего момента лучшим результатом владел Диего Милито.

За три тура до конца «Дженоа» расположился на спасительной 17-й строчке, но вряд ли может чувствовать себя в безопасности. Всего четыре балла ему уступает «Лечче», который прервал неудачную серию и обыграл «Брешию», тем самым лишив её шансов на сохранение прописки в Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, а главным героем стал Джанлука Лападула. Итальянцу потребовалось всего десять минут, чтобы оформить не только дубль, но и личный рекорд результативности. Ранее он ни разу не забивал девять раз за сезон.