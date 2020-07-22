МЮ сыграл вничью с «Вэст Хэмом» и вышел на третье место в АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
МЮ сыграл вничью с «Вэст Хэмом» и вышел на третье место в АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд в компенсированное время первого тайма благодаря голу Майкла Антонио с пенальти. Манкунианцы сравняли счёт на 51-й минуте — отличился Мэйсон Гринвуд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» с 38 очками находится на 15-й позиции. 

Ранее «Арсенал» уступил «Астон Вилле» в 37-м туре АПЛ.

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