МЮ сыграл вничью с «Вэст Хэмом» и вышел на третье место в АПЛ
- Reuters
Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд в компенсированное время первого тайма благодаря голу Майкла Антонио с пенальти. Манкунианцы сравняли счёт на 51-й минуте — отличился Мэйсон Гринвуд.
«Манчестер Юнайтед» набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» с 38 очками находится на 15-й позиции.
Ранее «Арсенал» уступил «Астон Вилле» в 37-м туре АПЛ.