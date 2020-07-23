«Ливерпуль» забил пять мячей «Челси» в АПЛ

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«Ливерпуль» обыграл на своём поле лондонский «Челси» в 37-м туре Английской премьер-лиги.
«Ливерпуль» забил пять мячей «Челси» в АПЛ
  • Reuters

Уже к 43-й минуте хозяева повели со счётом 3:0. Отличились Наби Кейта, Трент Александер-Арнольд и Вейналдум. В добавленное к первому тайму время Оливье Жиру провёл ответный гол. Однако вскоре после перерыва Фирмино вновь установил разницу в три мяча.

В оставшееся время за «Челси» забили Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич, за «Ливерпуль» — Алекс Окслейд-Чемберлен. Итоговый счёт — 5:3 в пользу «красных».

Ранее сообщалось, что МЮ сыграл вничью с «Вэст Хэмом» и вышел на третье место в АПЛ.

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