«Ливерпуль» забил пять мячей «Челси» в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл на своём поле лондонский «Челси» в 37-м туре Английской премьер-лиги.

Уже к 43-й минуте хозяева повели со счётом 3:0. Отличились Наби Кейта, Трент Александер-Арнольд и Вейналдум. В добавленное к первому тайму время Оливье Жиру провёл ответный гол. Однако вскоре после перерыва Фирмино вновь установил разницу в три мяча.

В оставшееся время за «Челси» забили Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич, за «Ливерпуль» — Алекс Окслейд-Чемберлен. Итоговый счёт — 5:3 в пользу «красных».

Ранее сообщалось, что МЮ сыграл вничью с «Вэст Хэмом» и вышел на третье место в АПЛ.