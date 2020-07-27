Сёмин прокомментировал информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал отставку Мирчи Луческу с поста главного тренера украинского клуба через четыре дня после его назначения.

«Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние», — цитирует Сёмина Sport24.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее сообщалось, что Луческу покинул киевское «Динамо», которое возглавил четыре дня назад.