СМИ: Луческу покинул киевское «Динамо», которое возглавил четыре дня назад
- Reuters
Как сообщает журналист Эмануэль Рошу в Twitter, румынский специалист принял решение уйти в отставку из-за отношения к себе со стороны болельщиков киевлян, которые остались недовольны его назначением.
Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».
Ранее президент киевского «Динамо» резко ответил на критику фанатов после назначения Луческу.