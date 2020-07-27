СМИ: Луческу покинул киевское «Динамо», которое возглавил четыре дня назад

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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, который возглавил команду четыре дня назад, покинул свой пост.
СМИ: Луческу покинул киевское «Динамо», которое возглавил четыре дня назад
  • Reuters

Как сообщает журналист Эмануэль Рошу в Twitter, румынский специалист принял решение уйти в отставку из-за отношения к себе со стороны болельщиков киевлян, которые остались недовольны его назначением.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее президент киевского «Динамо» резко ответил на критику фанатов после назначения Луческу.

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