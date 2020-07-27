Победа МЮ в Лестере, спасение «Астон Виллы» и везение Моуринью: как завершился сезон-2019/20 АПЛ

В чемпионате Англии по футболу состоялся заключительный, 38-й тур. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и отнял у него путёвку в Лигу чемпионов. «Челси» тоже пробился в главный клубный турнир Европы благодаря победе над «Вулверхэмптоном», чьё поражение позволило «Тоттенхэму» занять шестое место. «Астон Вилла» сохранила прописку в Премьер-лиге благодаря ничьей с «Вест Хэмом» и проигрышу «Уотфорда» «Арсеналу». «Манчестер Сити» завершил сезон со 102 голами, а «Ливерпуль» завоевал титул, набрав 99 очков.

Рекордный пенальти «Манчестер Юнайтед» и достижение Варди

В последнем туре Английской премьер-лиги решалась судьба сразу двух путёвок в групповой этап Лиги чемпионов. Одну из них оспаривали «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Место в первой четвёрке точно доставалось победителю этого матча, а в случае ничьей выше в турнирной таблице оказывались манкунианцы.

Игра на стадионе «Лестера» изобиловала опасными моментами от обеих команд, но вратарям удавалось раз за разом спасать свои коллективы. На 32-й минуте Бруну Фернандеш отправил мяч в ворота, однако гол был отменён из-за офсайда. Нулевой счёт сохранялся вплоть до середины второго тайма, пока действия Джонни Эванса не позволили его бывшей команде получить право на пенальти. Судья назначил 11-метровый в пользу «Манчестер Юнайтед» в 14-й раз за сезон, что стало новым рекордом для АПЛ.

Пробить вызвался Фернандеш, который в очередной раз справился со своей задачей — он оказался точен в 26 из своих 28 попыток. «Лестер» ещё пытался спастись от поражения, но команду вновь подвёл Эванс. Защитник грубо сбил Скотта Мактоминая в компенсированное время и был удалён с поля. Вскоре после этого глупая ошибка Каспера Шмейхеля позволила Джесси Лингарду забить. Вратарь попытался обыграть полузащитника на восьмой добавленной минуте, но лишь подарил ему возможность поправить свою личную статистику.

Победа над «Лестером» позволила «Манчестер Юнайтед» завершить сезон на третьем месте. Уле-Гуннару Сульшеру удалось вернуть манкунианцев в Лигу чемпионов после годового отсутствия. «Лисы» же проведут следующий сезон в Лиге Европы, хотя рассчитывали они на участие в более престижном еврокубке, ведь в течение 325 дней они находились в первой четвёрке АПЛ. Утешением для «Лестера» может стать то, что нападающий Джейми Варди стал самым возрастным лучшим бомбардиром чемпионата Англии. 33-летний форвард забил за сезон 23 мяча.

Лучшие пять минут Маунта в «Челси» и прыжок «Тоттенхэма» на шестое место

«Челси» для гарантированного участия в Лиге чемпионов нужно было побеждать «Вулверхэмптон», у которого была высокая мотивация на эту игру — команде нужно было защищать своё шестое место, дающее право на участие в Лиге Европы. Однако «волкам» всё-таки пришлось отложить свои мечты о еврокубках как минимум до 1 августа.

Решающим отрезком матча стало компенсированное время первого тайма. После довольно равных 45 минут футболисты «Челси» успели до перерыва дважды поразить ворота гостей. Мэйсон Маунт забил прямым ударом со штрафного и отдал передачу на ход Оливье Жиру, после чего нападающий удвоил преимущество. После перерыва мячом почти всё время владели игроки «Челси», не позволяя сопернику хотя бы попытаться отыграться. При этом сами лондонцы не пользовались своими шансами, чтобы увеличить преимущество.

Осечкой «Вулверхэмптона» сразу же воспользовался «Тоттенхэм». Подопечные Жозе Моуринью встречались с «Кристал Пэлас», который проиграл семь последних матчей, и поднимались на шестую строчку даже в случае ничьей. Поначалу никаких сомнений в том, что они наберут три очка, не было. Гарри Кейн уже на 13-й минуте забил свой пятый мяч в трёх последних играх и вывел команду вперёд.

Но после перерыва «Тоттенхэм» уже не показывал яркой игры и закономерно пропустил. Джеффри Шлупп помог «Кристал Пэлас» реализовать угловой, после чего гости уже не пытались вновь повести в счёте. Команда Моуринью довольствовалась мирным исходом, который позволил сравняться по очкам с «Вулверхэмптоном» и обойти его по разнице забитых и пропущенных мячей. Теперь «волкам» для попадания в Лигу Европу нужно надеяться на победу «Челси» в финале Кубка Англии, иначе путёвка достанется «Арсеналу».

Восьмое место «Арсенала» и вылет «Уотфорда»

До последнего тура оставался нерешённым вопрос, какие две команды вместе с «Норвичем» отправятся в Чемпионшип. Это могли быть «Астон Вилла», «Уотфорд» и «Борнмут», который уступал первым двум три очка. Явным аутсайдером в этой троице был «Уотфорд», который перед решающими матчами с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» уволил главного тренера Найджела Пирсона. Это уже привело к разгромному поражению от манкунианцев, и проигрыша во встрече с лондонцами избежать тоже не удалось.

За первые 33 минуты «канониры» смогли забить «Уотфорду» три мяча. Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль и с 22 мячами вышел на второе место в гонке бомбардиров. Между его пенальти и ударом через себя уместился гол Кирана Тирни. Гости отыграли один мяч благодаря удару Троя Дини с 11-метровой отметки. Поводом для назначения стандарта стал фол Давида Луиса, который уже в пятый раз за сезон дал соперникам право на пенальти.

Во втором тайме «Уотфорд» всё-таки попытался спастись, но реализация подвела лишившуюся наставника команду. За оставшееся время отличиться удалось только бывшему игроку «Арсенала» Дэнни Уэлбеку, забившему с трёх метров из-за спины Луиса. После пяти лет выступлений в Премьер-лиге «Уотфорд» отправился во второй по силе дивизион. «Арсенал» же смог за один тур отыграть две позиции и закончить сезон на восьмом месте.

Ненужная победа «Борнмута» и спасение «Астон Виллы»

Шансы «Борнмута» на спасение были весьма невелики — команде нужно было не только дождаться поражений «Астон Виллы» и «Уотфорда», но и обыграть «Эвертон». Впрочем, со своей задачей подопечные Эдди Хау справились и одержали вторую победу в последних 13 матчах.

«Борнмут» открыл счёт в начале выездной встречи благодаря пенальти в исполнении Джошуа Кинга. Мерсисайдцы успели отыграться до конца тайма, когда передача Тео Уолкотта позволила Мойзе Кину пробить по пустым воротам, но к перерыву гости повели вновь. В этом им помог точный удар Доминика Соланке после розыгрыша штрафного. Заменивший его Джуниор Станислас поставил точку в матче — 3:1 в пользу гостей.

Однако победа «Борнмута» оказалась напрасной. «Астон Вилле» в матче с «Вест Хэмом» для сохранения прописки в элите было достаточно ничьей, и бирмингемцы как раз довольствовались таким результатом. Весь первый тайм они осознанно играли вторым номером, стараясь избежать поражения, хотя и соперники не слишком старались открыть счёт.

Нулевой ничьей всё-таки удалось избежать — под конец матча «Астон Вилла» вышла вперёд благодаря голу Джека Грилиша. Но сразу после этого он задел мяч после удара Андрея Ярмоленко. Украинец стал автором единственного удара в створ в составе «Вест Хэма», который в итоге позволил командам поделить очки, а бирмингемцам — остаться в АПЛ на ещё один год. «Борнмут» вылетел вместе с «Уотфордом» и «Норвичем».

Пятая сотня голов «Манчестер Сити» и 20-я передача де Брёйне

«Манчестер Сити», забивавший в среднем по четыре мяча в последних четырёх матчах АПЛ, превысил свой голевой график в домашней встрече с «Норвичем». Гости не набрали ни одного очка в девяти последних матчах, давно заняли последнее место в турнирной таблице и превратились в лёгкого спарринг-партнёра для манкунианцев перед Лигой чемпионов.

В этой ничего не значащей игре была своя особая интрига. Кевин де Брёйне мог войти в историю как второй после Тьерри Анри футболист, который завершил сезон в АПЛ с 20 голевыми передачами. Однако сделать пас, после которого партнёры поразили бы ворота «Норвича», ему долгое время не удавалось. Бельгийцу было проще забить самому, что он и сделал в конце первого тайма. Наконец, на 79-й минуте он всё-таки помог отличиться Рахиму Стерлингу.

За оставшееся время «горожане» успели отличиться ещё дважды. Рияд Марез сначала воспользовался потерей у чужой штрафной, а потом снова пробил по чужим воротам, только теперь момент завершил всё тот же де Брёйне. Подопечные Хосепа Гвардиолы закончили сезон со 102 голами — они превысили отметку в сто мячей в пятый раз, чего не удавалось ещё ни одному клубу в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Достижение Ван Дейка и 99 очков «Ливерпуля»

«Ливерпуль» забил за сезон меньше, чем «Манчестер Сити», но баллов набрал больше. Подопечные Юргена Клоппа завершили чемпионат с 99 очками, показав второй результат в истории Премьер-лиги. Свою 32-ю победу мерсисайдцы одержали во встрече с «Ньюкаслом».

Лучших атакующих игроков Клопп оставил на скамейке запасных, дав шанс другим проявить себя, и Дуайт Гэйл забил уже на 30-й секунде матча. В итоге свой пятый мяч за сезон забил защитник Вирджил Ван Дейк, а Дивок Ориги отличился в чемпионате Англии впервые с декабря. Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане вышли на поле во втором тайме, и за минуту до конца сенегальский форвард поставил точку в матче. Ван Дейк по итогам этой игры стал пятым полевым футболистом в истории Премьер-лиги, который отыграл все 38 матчей без замен во время чемпионского сезона своей команды.