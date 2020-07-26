«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ по количеству пробитых пенальти за сезон

«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу пробитых 11-метровых ударов за один сезон.

В нынешнем сезоне футболисты манкунианцев исполнили 14 пенальти. Рекорд «Манчестер Юнайтед» установил в матче 38-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:0). Прежний рекорд принадлежал «Кристал Пэлас» и «Лестер Сити», которые пробивали по 13 пенальти в сезонах 2004/05 и 2015/16 соответственно.

«Манчестер Юнайтед», набрав 66 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Благодаря этому клуб завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и сохранил место в ЛЧ.