«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и сохранил место в ЛЧ

В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер».

Встреча, проходившая на стадионе «Кинг Пауэр» в Лсетере, завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти, и Джесси Лингард.

«Манчестер Юнайтед» сохранил третье место в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне выступит в Лигу чемпионов. «Лестер» не сумел подняться выше пятого места и будет играть в Лиге Европы.

Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы.