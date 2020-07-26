«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и сохранил место в ЛЧ
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Кинг Пауэр» в Лсетере, завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти, и Джесси Лингард.
«Манчестер Юнайтед» сохранил третье место в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне выступит в Лигу чемпионов. «Лестер» не сумел подняться выше пятого места и будет играть в Лиге Европы.
Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы.