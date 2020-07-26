«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы

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В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонскими клубами «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» зафиксирована ничья.
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне, завершился вничью со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился  Джеффри Шлуп, у гостей забитый мяч на счету Гарри Кейна.

Набрав одно очко, «Тоттенхэм» поднялся на шестое место и гарантировал себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. «Кристал Пэлас» завершил сезон на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Жирков включён в сборную худших чемпионов АПЛ по версии The Sun.

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