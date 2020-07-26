«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне, завершился вничью со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Джеффри Шлуп, у гостей забитый мяч на счету Гарри Кейна.
Набрав одно очко, «Тоттенхэм» поднялся на шестое место и гарантировал себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. «Кристал Пэлас» завершил сезон на 14-й строчке.
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