«Арсенал» победил «Уотфорд» и не попал в еврокубки по итогам сезона АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Уотфордом» в матче заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ ).

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Канониры забили первыми. Уже на 5-й минуте пенальти реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг. На 24-й минуте Киран Тирни упрочил лидерство «Арсенала», а на 33-й Обамеянг забил ударом через себя в падении, доведя счёт до разгромного.

«Уотфорд» ответил голом Троя Дини, реализовавшего пенальти на 43-й минуте, а также мячом экс-игрока «Арсенала» Дэнни Уэлбека, забившего на 66-й.

В параллельных матчах «Бернли» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2), а «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптону» (1:3).

Таким образом, «Арсенал» занял итоговое восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков, и не сумел пробиться в еврокубки. Теперь подопечные Микеля Артеты смогут побороться за путёвку в Лигу Европы только в финале Кубка Англии, где сыграют с лондонским «Челси».

«Шеффилд» занял итоговое девятое место (54 очка), а «Бернли» стал десятым (54 очка), уступив «Юнайтед» только по дополнительным показателям. «Уотфорд», набрав 34 очка, стал 19-м и вылетел в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и сохранил место в Лиге чемпионов.