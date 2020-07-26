«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче заключительного 38-го тура Английского премьер-лиги (АПЛ ).

Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Ньюкасл» забил первым, уже на 25-й секунде матче забил Дуайт Гейл. «Ливерпуль» ответил голами Вирджила ван Дейка, Дивока Ориги и Садио Мане, забивших на 38-й, 59-й и 89-й минутах.

«Ливерпуль» ставший чемпионом АПЛ за семь туров до завершения сезон, в итоге набрал 99 очков. «Ньюкасл» с 44 очками занял 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в заключительном туре АПЛ.