«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в заключительном туре АПЛ
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Встреча, прошедшая в Манчестере на «Этихаде», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Манчестер Сити» принесли голы Габриэля Жезуса, Рахима Стерлинга, Рияда Мареза и Кевина де Брёйне, оформившего дубль.
«Манчестер Сити» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице, набрав 81 очко. «Норвич» с 21 очком занял последнее 20-е место и вылетел в «Чемпионшип».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы.