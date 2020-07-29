Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» в Серии А

«Милан» крупно обыграл «Сампдорию» в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А.

Игра состоялась в Генуе и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе россонери дубль оформил Златан Ибрагимович, отличившись на четвёртой и 58-й минутах, также на 52-й минуте забил Хакан Чалханоглу, а в компенсированное время голом отметился Рафаэл Леау. У хозяев единственный результативный удар на счету Кристоффера Аскильдсена (87-я).

«Милан» набрал 63 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» с 41 очком располагается на 15-й позиции.

Ранее «Лацио» одержал третью победу подряд в Серии А.