«Рома» одолела «Торино» в матче Серии А

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«Рома» одержала победу над «Торино» в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Рома» одолела «Торино» в матче Серии А
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Турине и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе римлян отличились Эдин Джеко, Крис Смоллинг и Амаду Диавара (с пенальти). Хозяева ответили голами Алехандро Беренгера и Уилфрида Синго.

«Рома» одержала третью победу подряд, набрала 70 очков и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» с 39 очками находится на 16-м месте.

Ранее «Ювентус» уступил «Кальяри» в 37-м туре Серии А.

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