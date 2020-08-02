Последний шанс проявить себя и вызов «Зениту»: почему «Спартак» и Кокорин нужны друг другу

Приход Александра Кокорина в «Спартак» стал самым обсуждаемым и весьма неоднозначным событием недели в российском футболе. Некоторые эксперты усомнились в целесообразности такого решения, указав на возраст спортсмена, его высокие требования по зарплате и обилие исполнителей в атакующей линии команды. RT рассказывает, почему приезд Кокорина может пойти на пользу как самому игроку, так и коллективу Доменико Тедеско.

На первый взгляд, в подписании Кокорина «Спартаком» достаточно много минусов, и один из них — большой контракт, который может ограничить возможности клуба в летнее трансферное окно. Если верить СМИ, игрок требовал трёхлетнее соглашение на сумму €10 млн. И это не считая подъёмных.

С учётом подобных затрат «Спартаку» может не хватить средств на приобретение игроков на те позиции, которые действительно нуждаются в усилении. В частности, уже давно идёт речь о необходимости покупки опорного хавбека, который стал бы для московского коллектива своим Вильмаром Барриосом, а также плеймейкера, способного отдать последний пас. В прошедшем сезоне у красно-белых были серьёзные проблемы в позиционных атаках, а причиной во многом стало именно отсутствие подобного игрока.

В связи с этим привлечение очередного форварда могло показаться не самым логичным решением. В команде уже есть Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Александр Соболев, забивший более десяти мячей в прошлом сезоне. Да, большую часть голов он оформил в составе «Крыльев Советов», но и в «Спартаке» не выглядел инородным телом. К концовке сезона влияние гренадера на игру коллектива всё больше увеличивалось, о чём свидетельствуют показатели ожидаемых голов (xG). По этому параметру Соболев вошёл в пятёрку лучших представителей красно-белых. Кроме того, не стоит забывать о вернувшихся из аренды Георгии Мелкадзе и Максиме Глушенкове.

Ещё одним поводов для опасения можно считать возраст Кокорина. В марте он отпраздновал 29-летие и приблизился к заключительному этапу карьеры. Таким образом, его приход не вписывался в концепцию клуба, озвученную год назад его бывшим генеральным директором Томасом Цорном. Тогда говорилось, что «Спартак» намерен приобретать молодых футболистов, развивать их и впоследствии продавать в Европу. Именно под таким девизом были отданы Луис Адриано, Зе Луиш, Фернандо, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров — костяк чемпионской команды, а также другие футболисты. Их место заняли вышеупомянутые Понсе и Ларссон, а также Алекс Крал и Гус Тиль.

Да, Цорн уже покинул клуб, но ведь тогда он явно озвучивал не только собственные мысли по его развитию. Владелец «Спартака» Леонид Федун как минимум поддержал инициативу генерального директора. Так что переход Кокорина можно считать если не сменой курса, то исключением из правил.

На самом же деле подписание контракта с Кокориным не так однозначно, как это может показаться. Да, более €3 млн евро в год — очень солидная зарплата для российского футбола. Но ввиду отсутствия платы за трансфер подобные расходы представляются не столь внушительными. Для РПЛ игроки подобного калибра остаются штучным товаром, и терять возможность задаром получить такого — непростительная роскошь. Особенно для коллектива, который находится на седьмой строчке по итогам 30 туров, а по числу голов и вовсе занимает лишь десятое место. По этому показателю подопечных Доменико Тедеско обошли не только все представители первой пятёрки, но также «Арсенал», «Урал», «Сочи» и даже «Тамбов».

Фактически присутствие Кокорина создаёт избыток в атакующей линии «Спартака». Но ведь экс-форвард «Зенита» способен не только выполнять функции центрфорварда, но также действовать на флангах. В разное время он практиковал это как в санкт-петербургской команде, так и в сборной России. Достаточно вспомнить чемпионат Европы 2016 года, где Александр и Фёдор Смолов располагались по краям, а Артём Дзюба — в центре. Да, эксперимент Леонида Слуцкого получился неудачным, но Тедеско вполне может добиться большего успеха.

При этом особо интригующе смотрится тандем Соболева и Кокорина, который вполне может стать достойным ответом связке Дзюба — Азмун. Первый из Александров практически не уступает Артёму в габаритах и способен взять на себя опорную роль, а второй может успешно врываться в штрафную и завершать атаки.

Кроме того, не стоит забывать, в каком напряжённом графике будет проходить как минимум первая часть нынешнего сезона. Мало того, что коллективы уже лишились традиционного летнего перерыва и вынуждены начать новый чемпионат спустя две недели после окончания предыдущего, но и нередко будут играть через два дня на третий. В подобных условиях наличие четырёх более-менее равноценных нападающих станет серьёзным подспорьем для «Спартака».

Ещё одним плюсом является паспорт форварда. В следующем сезоне клубы РПЛ смогут вносить в заявку лишь восемь легионеров, в связи с чем наличие высококлассных россиян станет ещё более значимым. Таким образом, Александр даёт «Спартаку» возможность пригласить мастеровитых легионеров на другие позиции.

Также в пользу Кокорина свидетельствует и его статистика в «Сочи». С февраля по июль он провёл за команду десять матчей, в которых отметился семью голами. Если не учитывать противостояние с молодёжью «Ростова», то останется четыре мяча в девяти встречах, что также нельзя назвать плохим результатом. Для сравнения, в активе Понсе и Ларссона на один точный удар меньше.

Если говорить об ожидаемых голах, то и здесь Кокорин обходит своих будущих конкурентов. Так, до паузы в первенстве его показатель xG за 90 минут составлял 0,75 мяча, а после матча с «Ростовом» — 0,36. После возобновления сезона-2020/21 у «Спартака» лидером в данном аспекте является Соболев (0,37), а Ларссон и Понсе остановились на отметках 0,33 и 0,25 соответственно. Да, если убрать из расчётов пенальти, то результаты экс-форварда «Сочи» станут менее впечатляющими (0,56 и 0,2), но так же пострадает и Ларссон (0,19).

Говоря об околофутбольных вопросах, немаловажным фактором ухода Кокорина из «Зенита» стало его скандальное прошлое. В санкт-петербургском клубе явно не забыли о его уголовном деле, что во многом и предопределило его переезд в Москву. Как сообщается в СМИ, сам Александр был не прочь вернуться в Северную столицу, но в коллективе рассудили иначе.

Судя по всему, в стане красно-белых не придают особого значения имиджу футболиста, на что могут быть свои причины. Главная из них состоит в том, что, в отличие от «Зенита», «Спартак» не обладает таким составом и бюджетом, чтобы безболезненно отказываться от услуг футболистов подобного уровня. Сине-бело-голубые вполне могут проигнорировать Кокорина и взять на его место либо дорогостоящего легионера, либо кого-то из российских звёзд.

Кроме того, Тедеско вряд ли заботят неспортивные моменты в жизни Кокорина, что делает его мнение о нём предельно объективным. Если Александр продолжит усердно работать, соблюдать дисциплину и показывать высокие результаты, Доменико с лёгкостью сделает на него ставку.

Кроме того, Шамиль Газизов обещал бросить вызов лидеру российского футбола и, возможно, уже готовит для этого почву. По информации СМИ, уход форварда уже повлёк за собой конфликт между главным тренером Сергеем Семаком и генеральным директором Александром Медведевым, способный привести к расставанию со специалистом. Принимая во внимание то, что два последних предшественника Семака не смогли добиться успеха с сине-бело-голубыми, отставка тренера может серьёзно сказаться на перспективах команды.

Нельзя не учитывать и настроения самого Кокорина. Тот наверняка захочет отомстить за подобное отношение к нему со стороны клуба и приложит все усилия, чтобы поразить ворота «Зенита» в грядущем первенстве. Кроме того, для Александра это может стать последним шансом проявить себя и доказать, что звание «золотого мальчика российского футбола» было дано ему не просто так. Вопрос лишь в том, хватит ли у него характера.