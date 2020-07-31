Кокорин ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Спартак».

«Спартак»? Скоро вы всё узнаете», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. В прессе появилась информация, что Кокорин подписал контракт со «Спартаком», но объявлено об этом будет 1 августа, так как его действующий контракт с «Зенитом» истекает 31 июля.

Ранее Андрей Канчельскис выразил мнение, что в случае перехода Кокорина «Спартак» будет уступать по составу только «Зениту».