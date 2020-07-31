Канчельскис считает, что в случае перехода Кокорина «Спартак» будет уступать по составу только «Зениту»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил возможный переход в московский «Спартак» нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

«Очень перспективная связка Кокорин — Соболев. Они чем-то напоминают пару Дзюба — Азмун. Маленький и быстрый форвард, а также нападающий, способный сыграть в подыгрыше, побороться на втором этаже. Так что если Тедеско будет грамотно использовать футболистов, то это может принести большие дивиденды красно-белым», — цитируют Канчельскиса «Известия».

Он отметил, что теперь у красно-белых будут два сильных форварда, притом что уже был хороший центр поля, пара центральных защитников и вратарь.

«Думаю, по составу они уступают только «Зениту» и примерно на одном уровне с «Локомотивом». Вполне вероятно, что они вновь включатся в борьбу за чемпионство», — добавил Канчельскис.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. В прессе появилась информация, что Кокорин подписал контракт со «Спартаком», но объявлено об этом будет 1 августа, так как его действующий контракт с «Зенитом» истекает 31 июля.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Кокорина.