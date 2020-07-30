Хохлов оценил перспективы связки Кокорин — Соболев в «Спартаке»

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Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о перспективах Александра Кокорина в «Спартаке».
Хохлов оценил перспективы связки Кокорин — Соболев в «Спартаке»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Переход Кокорина в «Спартак» меня не удивил. Александр — хороший востребованный игрок, и он вправе выбирать себе новую команду. Думаю, футболист такого класса усилит любой коллектив РПЛ. Кокорин явно усилит и «Спартак». А вот как будет играть «Спартак» с приходом нападающего, будет ли Доменико Тедеско менять тактическую расстановку, сказать пока сложно. Надо спрашивать у тренера, на какой позиции он видит Кокорина. Его неоднократно использовали и на краю атаки. Он вполне может сыграть там, например, при схеме 4 — 3 — 3, но всё же Александр больше любит действовать в центре нападения. Он может составить неплохой дуэт с Александром Соболевым. Один высокий и умеет цепляться за мячи, другой манёвренный. Это хорошее сочетание. Наличие двух разноплановых футболистов в атаке — безусловный плюс», — заявил Хохлов в интервью RT.

Ранее СМИ сообщили, что «Спартак» объявит о переходе Кокорина 1 августа.

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