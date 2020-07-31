СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Страсбурга»

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Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к защитнику французского «Страсбурга» Кенни Лала.
СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Страсбурга»
  • Reuters

Как сообщает Le10sport.com, красно-белые пока не делали официального предложения, но намерены побороться за игрока. Отмечается, что «Страсбург» готов продать футболиста, так как хочет избежать ухода игрока в качестве свободного агента следующим летом по истечении контракта.

Кроме того, защитником интересуются французский «Марсель» и немецкий «Аугсбург».

В минувшем сезоне Лала провёл 33 матча, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее Александр Кокорин ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

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