Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».

Как сообщает РИА Новости, журналисты спрашивали форварда о переходе в «Спартак» перед заседанием по поводу пересмотра приговора ему и хавбеку «Ростова» Павлу Мамаеву, но Кокорин проигнорировал эти вопросы и только поделился ожиданиями от заседания.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. В прессе появилась информация, что Кокорин подписал контракт со «Спартаком», но объявлено об этом будет 1 августа, так как его действующий контракт с «Зенитом» истекает 31 июля.

Ранее Андрей Канчельскис выразил мнение, что в случае перехода Кокорина «Спартак» будет уступать по составу только «Зениту».