Кокорин высказался о заседании по пересмотру приговора ему и Мамаеву

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего судебного заседания, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор, вынесенный ему и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

«Мы надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю. Компенсация? Сейчас мы просто хотим добиться результата», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Напомним, что спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, случившихся осенью 2018 года. По итогам футболисты отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что суд перенёс пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля.