Кокорин высказался о заседании по пересмотру приговора ему и Мамаеву
- РИА Новости
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«Мы надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю. Компенсация? Сейчас мы просто хотим добиться результата», — цитирует Кокорина «Чемпионат».
В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.
Напомним, что спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, случившихся осенью 2018 года. По итогам футболисты отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что суд перенёс пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля.