Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, заседание отложено на 31 июля, поскольку Кокорин-старший, Мамаев и Александр Протасовицкий не смогли присутствовать в суде.
В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.
Ранее адвокат Игорь Бушманов выразил мнение, что нельзя сравнивать дела актёра Михаила Ефремова и Кокорина с Мамаевым.