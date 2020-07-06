Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Короткая ссылка
Заседание суда о рассмотрении апелляционных жалоб на приговор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого в очередной раз отложено.
Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, заседание отложено на 31 июля, поскольку Кокорин-старший, Мамаев и Александр Протасовицкий не смогли присутствовать в суде.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Ранее адвокат Игорь Бушманов выразил мнение, что нельзя сравнивать дела актёра Михаила Ефремова и Кокорина с Мамаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить