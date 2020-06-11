Адвокат считает, что нельзя сравнивать дела Ефремова и Кокорина с Мамаевым
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- АГН «Москва»
«Да, я видел в социальных сетях и СМИ различные сравнения дела в отношении Ефремова с делом Кокорина и Мамаева. Но нельзя сравнивать несравнимое. Это разные категории уголовных дел», — цитирует Бушманова «Чемпионат».
По словам адвоката, сравнивать данные дела могут только «бабушки на лавочке у подъезда». При этом Бушманов убеждён, что выражать свою позицию по данному поводу могут исключительно непосредственные участники процесса.
8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.
Ранее Бушманов пожелал Ефремову преодолеть предстоящие испытания.