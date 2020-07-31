Суд огласит решение по пересмотру дела Кокорина и Мамаева 3 августа

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Московский городской суд огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 3 августа.
Суд огласит решение по пересмотру дела Кокорина и Мамаева 3 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд откладывает заседание на 3 августа, готовьтесь к тому, что суд уйдёт на постановление», — заявил судья.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Напомним, что спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, случившихся осенью 2018 года. Футболисты отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.

Ранее адвокат Мамаева выразил мнение, что футболист заслуживал штрафа, а не лишения свободы.

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