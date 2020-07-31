Адвокат Мамаева считает, что футболист заслуживал штрафа, а не лишения свободы

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста «Ростова» Павла Мамаева, заявил в суде, что его клиент, приговорённый к реальному сроку за драки в Москве, на самом деле должен был быть оштрафован на 40 тыс. рублей и освобождён от выплаты этой суммы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по мнению адвоката, это должно касаться инцидента с водителем Соловчуком, а по другим эпизодам Мамаева стоит оправдать.

«Прошу отменить обвинительный приговор, переквалифицировать действия Мамаева со второй части ст. 115 УК России на первую, по другим статьям — оправдать», — сказал Бушманов.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Напомним, что спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, случившихся осенью 2018 года. Футболисты отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.

Ранее прокурор попросил у суда новый приговор для Кокорина и Мамаева.