Прокурор попросил у суда новый приговор для Кокорина и Мамаева

Прокурор просит Московский городской суд отменить приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, но вынести новый с незначительными изменениями.

«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предметов в качестве оружия), учесть в приговоре роль каждого осуждённого при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — приводит слова судьи заседания РИА Новости.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Напомним, что спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, случившихся осенью 2018 года. Футболисты отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу Кокорина и Мамаева не пришли на новое заседание.