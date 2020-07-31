Потерпевшие по делу Кокорина и Мамаева не пришли на новое заседание

Потерпевшие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не пришли на заседание, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор, вынесенный спортсменам.

Как сообщает РИА Новости, потерпевшие Сергей Гайсин, Денис Пак и Виталий Соловчук не будут присутствовать на слушании.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Напомним, что спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, случившихся осенью 2018 года. Футболисты отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.

Ранее Кокорин высказался о заседании по пересмотру приговора ему и Мамаеву.