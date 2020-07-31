Потерпевшие по делу Кокорина и Мамаева не пришли на новое заседание
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, потерпевшие Сергей Гайсин, Денис Пак и Виталий Соловчук не будут присутствовать на слушании.
В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.
Напомним, что спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы, случившихся осенью 2018 года. Футболисты отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.
Ранее Кокорин высказался о заседании по пересмотру приговора ему и Мамаеву.