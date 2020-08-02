Ловрен заявил, что готов сыграть за «Зенит» в матче за Суперкубок России

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Новый игрок футбольного клуба «Зенит» хорватский защитник Деян Ловрен рассказал, будет ли готов сыграть в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Ловрен заявил, что готов сыграть за «Зенит» в матче за Суперкубок России
  • Reuters

«У меня не было большого перерыва, а последние четыре-пять дней я довольно серьёзно тренировался самостоятельно. Я знаю, что я профессионал, и знаю, чего от меня ждут тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Я думаю и чувствую, что готов. Думаю, что пара хороших тренировок перед матчем с «Локомотивом» — и я смогу сыграть», — рассказал Ловрен в интервью пресс-службе клуба.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее Сергей Семак заявил, что надеется на Ловрена в матче за Суперкубок России.

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