Ловрен заявил, что готов сыграть за «Зенит» в матче за Суперкубок России
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«У меня не было большого перерыва, а последние четыре-пять дней я довольно серьёзно тренировался самостоятельно. Я знаю, что я профессионал, и знаю, чего от меня ждут тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Я думаю и чувствую, что готов. Думаю, что пара хороших тренировок перед матчем с «Локомотивом» — и я смогу сыграть», — рассказал Ловрен в интервью пресс-службе клуба.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».
Ранее Сергей Семак заявил, что надеется на Ловрена в матче за Суперкубок России.