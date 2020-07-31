Семак заявил, что надеется на Ловрена в матче за Суперкубок России

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что рассчитывает на новичка команды, защитника Деяна Ловрена, в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Семак заявил, что надеется на Ловрена в матче за Суперкубок России
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон. Деян Ловрен пришёл на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее в «Локомотиве» заявили, что команда может выйти вторым составом на матч с «Зенитом».

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