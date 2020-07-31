Семак заявил, что надеется на Ловрена в матче за Суперкубок России
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- РИА Новости
«Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон. Деян Ловрен пришёл на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».
Ранее в «Локомотиве» заявили, что команда может выйти вторым составом на матч с «Зенитом».