В «Локомотиве» заявили, что команда может выйти вторым составом на матч с «Зенитом»

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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков выразил недовольство календарём нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и допустил, что команда может выйти вторым составом на матч с петербургским «Зенитом» за Суперкубок России по футболу.
В «Локомотиве» заявили, что команда может выйти вторым составом на матч с «Зенитом»

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учётом Суперкубка, — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре плюс существует вероятность травм. Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).

«Локомотив» занял второе место в Российской премьер-лиге.

Ранее было названо время начала матча за Суперкубок России по футболу.

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