Названо время начала матча за Суперкубок России по футболу

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Стало известно время начала матча между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» в рамках Суперкубка России по футболу.
Названо время начала матча за Суперкубок России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).

«Локомотив» занял второе место в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч «Зенита» с «Локомотивом» за Суперкубок России.

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