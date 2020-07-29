Названо время начала матча за Суперкубок России по футболу
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Матч состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».
«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).
«Локомотив» занял второе место в Российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч «Зенита» с «Локомотивом» за Суперкубок России.