Дебют Ловрена и возвращение Смолова: чем интересен матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив»

7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч за Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны «Зенит» и серебряный призёр РПЛ «Локомотив». В составе петербуржцев дебютную игру может провести перешедший из «Ливерпуля» защитник Деян Ловрен. Железнодорожникам же вновь поможет вернувший из аренды в «Сельте» Фёдор Смолов.

Слухи о коронавирусе в «Зените» и недовольство «Локомотива» календарём

Матч за Суперкубок России в текущем году станет для «Локомотива» и «Зенита» серьёзным испытанием на прочность. Ведь командам до конца месяца предстоит провести по шесть игр в чемпионате страны, и встреча на «ВЭБ Арене» станет для них дополнительной нагрузкой.

А болельщикам петербуржцев вовсе пришлось серьёзно понервничать, ведь за день до поединка журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале сообщил о сдаче сразу семерыми игроками команды «подозрительных» тестов на коронавирус. В связи с этим якобы в Москву должен был отправиться неполный состав. В клубе данную информацию опровергли и отметили, что такой тест сдал лишь один футболист.

«Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всём информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал ещё три повторных, которые оказались отрицательными, но он всё равно помещён на карантин», — приводит «Чемпионат» слова руководителя пресс-службы «Зенита» Антона Макаренко.

А чуть позже в официальном Twitter-аккаунте петербуржцев появилась фотография из самолёта Юрия Жиркова, который якобы был одним из тех, кто сдал подозрительный тест.

В «Локомотиве» подобных проблем не возникло. Зато в клубе остались недовольны необходимостью проводить встречу за Суперкубок в преддверии напряжённого отрезка в РПЛ и даже собирались выставить на игру второй состав. При этом чемпион находится в куда более сложной ситуации, ведь в августе подопечным Сергея Семака предстоит провести четыре игры на выезде, тогда как серебряному призёру за пределами Москвы придётся выезжать только два раза.

Отсутствие Лунёва и ожидание дебюта Лысцова

Однако эмоциональное заявление председателя совета директоров столичного клуба Анатолия Мещерякова в конце июля оказалось единственными на эту тему. Таким образом, «Локомотив», скорее всего, выйдет на поле основным составом, как и «Зенит».

Главные тренеры соперников не досчитаются лишь по одному футболисту. Сине-бело-голубым не поможет основной вратарь Андрей Лунёв, а красно-зелёным — Борис Ротенберг.

Но «Зенит», в отличие от «Локомотива», столкнулся с куда более серьёзными кадровыми проблемами. Летом клуб покинули сразу четверо футболистов (Бранислав Иванович, Александр Кокорин, Олег Шатов и Игорь Смольников). По-прежнему не подписал новый контракт Далер Кузяев, который точно не сыграет в Москве.

Это значит, что Семаку придётся обходиться на «ВЭБ Арене» крайне ограниченной обоймой. А в центре полузащиты молодой специалист сможет рассчитывать лишь на четырёх человек: Вильмара Барриоса, Магомеда Оздоева, Александра Ерохина и Леона Мусаева.

Практически наверняка придётся выйти на поле в матче с «Локомотивом» Деяну Ловрену, который лишь в воскресенье прибыл в Санкт-Петербург. Альтернативы хорвату в центре обороны может не оказаться, поскольку Эмануэль Маммана, по словам одноклубника и соотечественника Себастьяна Дриусси, на правах аренды перейдёт в «Сочи», а Йордан Осорио так и не подписал полноценное соглашение с клубом.

Вероятно, 31-летнему победителю Лиги чемпионов придётся сыгрываться с другим возрастным защитником Ярославом Ракицким фактически на ходу. Сам Ловрен признался, что пары хороших тренировок хватит ему, чтобы сыграть с железнодорожниками.

Потери «Локомотива» куда менее критичные. Закончился срок аренды у Жоау Мариу. Также покинул команду опытный форвард Джефферсон Фарфан. Зато вернулся из «Сельты» Фёдор Смолов. Марко Николич уже заявил, что вернуть нападающего было его решением, и признался, что счастлив приезду 30-летнего футболиста.

Не исключено, что россиянин в пятницу составит пару в атаке продлившему контракт с клубом Эдеру и снова пересечётся на поле с Артёмом Дзюбой, соперничество с которым приобрело особый характер после домашнего чемпионата мира. Пока в данной борьбе преимущество на стороне Фёдора, команды которого одержали семь побед над коллективами Дзюбы при пяти поражениях и четырёх ничьих.

Также состав команды пополнили 18-летний узбекский полузащитник Джасурбек Джалолиддинов и 25-летний центральный защитник Виталий Лысцов. И если появление легионера в стартовом составе практически нереально, то воспитанник железнодорожников, покинувший вылетевшие из РПЛ «Крылья Советов», вполне может составить дуэт в центре обороны с Ведраном Чорлукой.

Четвёртый матч команд за Суперкубок и неудачная серия «Зенита»

Любопытно, что ровно год назад «Зенит» и «Локомотив» также встретились в матче за Суперкубок в Москве, только на стадионе «Динамо». Железнодорожникам удалось одержать волевую победу (3:2) и завоевать последний трофей под руководством Юрия Сёмина.

В составе петербуржцев дубль оформил Сердар Азмун, а у красно-зелёных дважды отличился Алексей Миранчук. Тот факт, что полузащитник до сих пор не покинул команду, несмотря на слухи об интересе к нему в Италии, безусловно, повысит шансы «Локо» на успех. Алексей летом набрал отличную форму и забил в восьми матчах РПЛ семь мячей. А с «Зенитом» Миранчук играет традиционно успешно. В 13 матчах он записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу.

При этом Суперкубок страны соперники оспорят уже в четвёртый раз. В 2008-м и 2015-м сильнее оказывался «Зенит», который занимает второе место по числу побед в данном турнире (4) после ЦСКА (7). «Локомотив» одерживал победу трижды и в четырёх случаях терпел поражение в решающих матчах.

На этот раз на стороне железнодорожников выступает статистика очных встреч с «Зенитом». Последнюю победу над красно-зелёными петеребуржцы одержали в сентябре 2018-го. Тогда сверхрезультативный матч в Санкт-Петербурге завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

С тех пор коллектив Семака потерпел два поражения и дважды расходился с оппонентом миром. В частности, чемпион с минимальным счётом проиграл «Локо» в Черкизовr в сентябре прошлого года. А в матче второго круга РПЛ в городе на Неве команды разошлись миром — 0:0.

Впрочем, у болельщиков железнодорожников немало вопросов вызвало назначение на игру за Суперкубок Михаила Вилкова. Так, в прошлом сезоне недовольны работой судьи остались в ЦСКА после встречи в Санкт-Петербурге. Тогда рефери из Нижнего Новгорода показал крайне спорную вторую жёлтую карточку Яке Бийолу, но при этом не удалил Азмуна за грубый фол на Иване Облякове.

А президент «Спартака» Леонид Федун в преддверии полуфинальной встречи Кубка России с «Зенитом» отметил, что, если её будет обслуживать Вилков, «на поле можно будет даже не выходить».

Так или иначе, но Вилков действительно обслуживал матчи «Зенита» чаще остальных отечественных команд. При этом в 35 встречах при его судействе петербуржцы потерпели лишь два поражения.

Однако одно из них пришлось как раз на матч с «Локомотивом» в Черкизове в 2019-м. Причём тогда работой арбитра остались недовольны в Санкт-Петербурге. Вилков в концовке отменил гол Роберта Мака, а в начале встречи не назначил пенальти в ворота железнодорожников за возможный фол на Оздоеве.