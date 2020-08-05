Объявлены арбитры Суперкубка России и матчей первого тура РПЛ

Короткая ссылка
Владислав Безбородов будет судить матч «Химок» и ЦСКА в первом туре чемпионата России по футболу.
Объявлены арбитры Суперкубка России и матчей первого тура РПЛ
  • РИА Новости

Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встреча «Спартака» и «Сочи» досталась бригаде арбитров во главе с Василием Казарцевым. «Ротор» и «Зенит» рассудит Алексей Матюнин, а «Рубин» и «Локомотив» — Сергей Иванов.

Кроме того, на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» будет работать Михаил Вилков.

Ранее сообщалось, что руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о программе изучения английского языка арбитрами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить