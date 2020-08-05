Объявлены арбитры Суперкубка России и матчей первого тура РПЛ

Владислав Безбородов будет судить матч «Химок» и ЦСКА в первом туре чемпионата России по футболу.

Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встреча «Спартака» и «Сочи» досталась бригаде арбитров во главе с Василием Казарцевым. «Ротор» и «Зенит» рассудит Алексей Матюнин, а «Рубин» и «Локомотив» — Сергей Иванов.

Кроме того, на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» будет работать Михаил Вилков.

Ранее сообщалось, что руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о программе изучения английского языка арбитрами.