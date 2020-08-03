Кашшаи объяснил, как изучение английского арбитрами улучшит судейство в России

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал о программе изучения английского языка арбитрами.
Кашшаи объяснил, как изучение английского арбитрами улучшит судейство в России
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В рамках заключённого соглашения 150 российских судей получили возможность повысить качество языковой подготовки.

«Мы работаем над всесторонним развитием наших арбитров. Знание английского языка необходимо судьям. Это позволяет им объяснять свои решения легионерам и лучше контролировать ход игры. Кроме того, знание иностранных языков увеличивает шансы получить назначение на международные матчи. В первый месяц работы программы наши арбитры показали отличный прогресс и высокую заинтересованность. Мы ждём высоких результатов и надеемся, что эти навыки помогут улучшить судейство в России», — приводит слова Кашшаи официальный сайт РФС.

Ранее сообщалось, что глава РФС Александр Дюков дал оценку работе оперштаба РПЛ по борьбе с коронавирусом.

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