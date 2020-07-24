Глава РФС дал оценку работе оперштаба РПЛ по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
По словам функционера, он не каждый день отслеживал работу этого органа, а о самых важных событиях ему докладывал президент РПЛ Сергей Прядкин.
«Не всё зависит от оперштаба, в данном случае по противодействию COVID-19 нет одного человека, который мог бы в одиночку решить проблему. Это коллективная работа и коллективная ответственность, ответственность клубов и игроков. Можно принимать все меры предосторожности, но всё равно заболеть», — сказал Дюков.
Ранее сообщалось, что Дюков прокомментировал работу главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.