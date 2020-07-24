Дюков: стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал работу главы департамента судейства этой организации Виктора Кашшаи.
Дюков: стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны
  • Reuters

Функционер напомнил, что бывший венгерский арбитр работает в своей должности только несколько месяцев, которые выдались непростыми. Дюков также считает, что пока сложно оценивать деятельность Кашшаи, но нужно дать ему и его команде время проявить себя.

«Пытаюсь смотреть максимально возможное количество матчей, когда есть время, но, безусловно, я не могу видеть все. Я не судья и не буду делать вид, что я знаток и эксперт в области судейства. Я стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны», — сказал Дюков.

По его мнению, в России «низкий уровень грамотности и понимания правил игры».

«Мало людей, кто читал правила и принципы работы VAR. Объективно говоря, нужно проводить ликбез, запастись терпением и тратить на это время», — заключил Дюков.

Ранее сообщалось, что лучший футболист России по итогам сезона-2019/20 будет назван позднее.

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