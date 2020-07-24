Лучший футболист России по итогам сезона-2019/20 будет назван позднее

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Российский футбольный союз (РФС) отложил вопрос определения лауреатов по итогам сезона-2019/20.
Лучший футболист России по итогам сезона-2019/20 будет назван позднее
  • РИА Новости

Обычно присуждаются премии в номинациях «Лучший футболист года», «Надежда» (юноши до 21 года), «Лучший тренер года», «Лучшая команда года» и «За вклад в развитие футбола».

«Не нашлось общего понимания по некоторым вопросам, поэтому взяли паузу по определению лучшего игрока. Думаю, решение будет в ближайшее время», — приводит слова члена исполкома РФС Михаила Гершковича ТАСС.

Ранее сообщалось, что РФС объявил сроки действия трансферных окон в сезоне-2020/21.

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