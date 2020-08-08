Дзюба сравнил Азмуна с графом Дракулой

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказал мнение об игре своего одноклубника Сердара Азмуна в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Дзюба сравнил Азмуна с графом Дракулой
  • Reuters

«Сердар сегодня был великолепен! Отрабатывал в обороне, молодец, очень хорош. Ещё бы чуть-чуть подзагорел — цены бы ему не было. Граф Дракула. Не знаю, правда, сколько ему лет. Главное — у Сердара потрясающая причёска. Мы с ним как Муфаса и Шрам», — заявил Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 2:1 и в пятый раз завоевал Суперкубок России по футболу. 

Ранее Семак заявил, что это он решил назначить Дзюбу капитаном «Зенита» на матч за Суперкубок России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить