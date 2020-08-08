Дзюба сравнил Азмуна с графом Дракулой

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказал мнение об игре своего одноклубника Сердара Азмуна в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».

«Сердар сегодня был великолепен! Отрабатывал в обороне, молодец, очень хорош. Ещё бы чуть-чуть подзагорел — цены бы ему не было. Граф Дракула. Не знаю, правда, сколько ему лет. Главное — у Сердара потрясающая причёска. Мы с ним как Муфаса и Шрам», — заявил Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 2:1 и в пятый раз завоевал Суперкубок России по футболу.

Ранее Семак заявил, что это он решил назначить Дзюбу капитаном «Зенита» на матч за Суперкубок России.