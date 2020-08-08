Кикнадзе резко ответил болельщикам, призывающим его покинуть «Локомотив»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе во время встречи с болельщиками команды заявил, что не намерен покидать клуб, несмотря на критику своей работы.

«Я не уйду из клуба и сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. А то, что делаете вы, на мой взгляд, позор. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба. Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьёзное влияние на клуб. Позорно: в течение восьми матчей вы уходили на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки. Какова ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать или визжать, имеете право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, а вы используете это время для того, чтобы лишний раз дёрнуть меня. Не получается, ребята!» — заявил Кикнадзе.

Между генеральным директором «Локомотива» и болельщиками команды разгорелся конфликт на фоне решения клуба не продлевать контракт с многолетним наставником коллектива Юрием Сёминым.

Ранее Сёмин заявил, что «Локомотив» не пригласил его на вручение медалей по итогам сезона-2019/20.