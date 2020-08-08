Сёмин заявил, что «Локомотив» не пригласил его на вручение медалей по итогам сезона-2019/2020

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не был приглашён на встречу с болельщиками клуба и вручение наград.

«Меня не приглашали на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они — только четыре. Я думаю, медаль как-то передадут, может быть, через администратора», — сказал Сёмин «Чемпионату».

73-летний специалист покинул клуб 1 июня в связи с окончанием срока действия контракта. На момент ухода Сёмина «Локомотив» занимал второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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