Николич рассказал об атмосфере в раздевалке «Локомотива» после поражения от «Зенита»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал об атмосфере в команде после поражения от «Зенита» (1:2) в матче за Суперкубок России по футболу.
Николич рассказал об атмосфере в раздевалке «Локомотива» после поражения от «Зенита»
  • РИА Новости

«Никто не может быть счастлив после поражения. Мы играли не так плохо, но не выиграли. В футболе нужно смотреть, что будет дальше. Сейчас мы готовимся к матчу с «Рубином», — заявил в эфире YouTube-канала «Локомотива» Николич.

Матч первого тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Локомотив» состоится 11 августа, начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что говорили после победы «Зенита» над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

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