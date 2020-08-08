Кикнадзе заявил, что «Локомотив» ещё не закончил работу на трансферном рынке

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе во время встречи с болельщиками команды рассказал о дальнейших планах железнодорожников на летнее трансферное окно.

«Трансферы у нас ещё будут. Возможно, на следующей неделе. Окно открыто до октября. Одно-два усиления в ближайшем будущем у нас будут», — заявил Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» на встрече с болельщиками объявил о трансфере Лисаковича.