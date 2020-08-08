«Локомотив» на встрече с болельщиками объявил о трансфере Лисаковича

Форвард солигорского «Шахтёра» Виталий Лисакович стал игроком московского «Локомотива».

Об этом железнодорожники объявили во время встречи с болельщиками. Лисакович будет выступать за «Локомотив» под 88-м номером.

Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За первую команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В текущем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Белоруссии, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Сёмин заявил, что «Локомотив» не пригласил его на вручение медалей по итогам сезона-2019/20.