«Локомотив» на встрече с болельщиками объявил о трансфере Лисаковича

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Форвард солигорского «Шахтёра» Виталий Лисакович стал игроком московского «Локомотива».
«Локомотив» на встрече с болельщиками объявил о трансфере Лисаковича
  • РИА Новости

Об этом железнодорожники объявили во время встречи с болельщиками. Лисакович будет выступать за «Локомотив» под 88-м номером.

Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За первую команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В текущем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Белоруссии, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Сёмин заявил, что «Локомотив» не пригласил его на вручение медалей по итогам сезона-2019/20. 

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