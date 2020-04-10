«Не хочу, чтобы он комментировал лыжные гонки»: как конфликт между Губерниевым и Вяльбе разгорелся с новой силой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и журналист Дмитрий Губерниев устроили заочную перепалку. Вяльбе заявила, что Губерниев не должен освещать лыжные гонки, так как он «пытается всячески» заходить «за рамки». В ответ комментатор назвал трёхкратную олимпийскую чемпионку «бедной женщиной» и заявил, что её мнение по данному вопросу никому не интересно.

«Как можно реагировать на абсолютно бессмысленный речевой поток?»

Несмотря на карантин и отмену массовых мероприятий, в российской околоспортивной среде с новой силой разгорелся конфликт между президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и журналистом Дмитрием Губерниевым. На этот раз инициатором заочного спора стала Вяльбе. Трёхкратная олимпийская чемпионка заявила, что «ограждает вмешательство» Губерниева в команду, и подчеркнула, что журналист «пытается всячески» заходить «за рамки».

«Комментатору надо комментировать... Думаю, каждый должен заниматься своим делом. В своё время Дмитрий был прекрасным комментатором. Мы отлично это помним. Но сейчас у него, мне кажется, очень большое самомнение», — сказала Вяльбе в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом функционер добавила, что не хотела бы, чтобы журналист комментировал её вид спорта.

«Я вообще не хочу, чтоб он комментировал лыжные гонки... Думаю, надо на этом закончить, потому что завтра все СМИ будут об этом писать. Дмитрий, безусловно, будет отвечать, получать, как он говорит, хайп. Считать себя самым великим — его право. Но я считаю, что нам такой комментатор не нужен», — подчеркнула Вяльбе.

Ответ Губерниева, как и предполагала президент ФЛГР, действительно не заставил себя долго ждать. Спустя всего полчаса после публикации новости комментатор резко раскритиковал Вяльбе в своём Telegram-канале.

«Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток? Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить. Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области. Тут не до хайпа, тут клиника. Бедная женщина», — написал Губерниев.

При этом он подчеркнул, что ответы Вяльбе, касающиеся непосредственно спортивной составляющей, якобы никому не интересны.

«Ребята, вы же понимаете, всё, что сказано этой женщиной про лыжи, на хрен никому не нужно! Интересно только про меня», — заявил Губерниев.

«Губерниев в такую грязь втаптывает, что слов подобрать не могу»

В последнее время Губерниев нередко становится фигурантом публичных скандалов. Так, только недавно у него случился конфликт с двухкратной олимпийской чемпионкой по биатлону и победительницей Олимпиады по лыжным гонкам Анфисой Резцовой. Всё началось с того, что журналист, который неоднократно призывал всех россиян неукоснительно исполнять правила карантина, жёстко раскритиковал спортсменку, признавшуюся, что не соблюдает их. Комментатор заявил, что «презирает» Резцову, и призвал дать другое название стадиону её имени в Химках.

Прославленная лыжница и биатлонистка в ответ отмалчиваться тоже не стала.

«Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар... Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми? Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?» — приводит слова Резцовой Sport24.

Также по теме «Неуважение к законам»: спортивное сообщество раскритиковало Резцову из-за её слов о карантине Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова стала объектом критики со стороны спортивного сообщества из-за своих заявлений о коронавирусе....

Спустя несколько дней она призналась, что намерена подать на комментатора в суд. Поддержал её в этом вопросе другой прославленный спортсмен, экс-президент СБР Александр Тихонов, который призвал обратиться в суд и других оскорблённых Губерниевым людей, в том числе Вяльбе и Юрия Сёмина.

Комментатор неоднократно жёстко высказывался в адрес Сёмина. В последний раз он 10 апреля раскритиковал колонку главного тренера «Локомотива» в одном из крупных спортивных изданий, в которой специалист вступился за футболистов и выразил недоумение по поводу того, что им пытаются урезать зарплату во время пандемии.

«О, прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Сёмина. Дескать, не надо зарплаты футболистов трогать. Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным. Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?» — написал Губерниев.

Что касается конфликта журналиста с Вяльбе, то он разгорелся ещё в прошлом году в преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Губерниев должен был работать на турнире, но руководителя федерации это не слишком обрадовало. Она подчеркнула, что «постарается оградить спортсменов от бесконечных интервью», а также назвала комментатора «скорее шоуменом, чем журналистом».

После этого стороны периодически обменивались колкостями. Так, Губерниев в середине марта раскритиковал ФЛГР за попытку организовать чемпионат России в Архангельской области уже после запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

«Нужно быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имеют. Ещё раз: это больше чем ошибка — это преступление», — писал Губерниев.