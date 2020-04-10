Губерниев о высказываниях Вяльбе: бедная женщина

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев подверг критике президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

В своём Telegram-канале он прокомментировал видеоинтервью функционера журналисту «Спорт-Экспресса» Владимиру Иванову.

«Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток. Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить. Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области. Тут не до хайпа, тут клиника. Бедная женщина», — написал Губерниев.

Кроме того, Губерниев ответил на заявление Вяльбе о том, что она против его работы на соревнованиях по лыжным гонкам.

«Ребята, вы же понимаете, всё, что сказано этой женщиной про лыжи, на хрен никому не нужно! Интересно только про меня», — отметил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Панарин высказался о своей возможной профессии вне хоккея.