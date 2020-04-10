Губерниев о высказываниях Вяльбе: бедная женщина
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
В своём Telegram-канале он прокомментировал видеоинтервью функционера журналисту «Спорт-Экспресса» Владимиру Иванову.
«Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток. Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить. Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области. Тут не до хайпа, тут клиника. Бедная женщина», — написал Губерниев.
Кроме того, Губерниев ответил на заявление Вяльбе о том, что она против его работы на соревнованиях по лыжным гонкам.
«Ребята, вы же понимаете, всё, что сказано этой женщиной про лыжи, на хрен никому не нужно! Интересно только про меня», — отметил Губерниев.
Ранее сообщалось, что Панарин высказался о своей возможной профессии вне хоккея.