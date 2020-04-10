Панарин мог гнать самогон и печь пирожки, если бы не стал хоккеистом

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своём вероятном занятии, если бы он не стал хоккеистом.

По мнению спортсмена, поскольку он заканчивал вечернюю школу, его не ждали бы в крупных компаниях. Так что Панарин, по его словам, присоединился бы к семейному бизнесу.

«У меня как раз бабушка пекла пирожки и продавала. Вся семья гнала самогон. Весь самогон под нами был. Сам никогда не пробовал. Но приходил с друзьями — им лет по 13. Они отопьют — бабушка там за шторами прятала чекушки, — потом дед огребает», — заявил Панарин в прямом эфире в Instagram-аккаунте Александра Кержакова.

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