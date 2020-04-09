Малкин не понимает, почему многие люди не верят в опасность коронавируса

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.
Малкин не понимает, почему многие люди не верят в опасность коронавируса
  • Reuters

«Почему некоторые до сих пор не верят в коронавирус? Вообще не понимаю таких людей. Два часа назад мы сдали тест, сдавали кровь, у нас отрицательный результат. В наш дом вызвали врачей, мы всем домом сдавали тесты. Всё равно мы касаемся одних и тех же предметов», — рассказал Малкин в прямом эфире в Instagram на странице Тины Канделаки.

Он отметил, что по поведению людей видно, что они испуганы происходящим.

«Слышал, в Нью-Йорке трупы уже в Центральный парк привозят. Не понимаю, когда люди не верят новостям и думают, что это фейк и там чуть ли не актёры снимались. Мои друзья не выходят на улицу, мы все смотрим новости. Когда показывают, что трупы складывают друг на друга, понимаешь, что это уже не смешно. Это большая трагедия», — добавил хоккеист.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований во всём мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. США занимают первое место в мире по количеству заболевших.

Ранее сообщалось, что Северная Дакота готова принять оставшиеся матчи НХЛ.

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