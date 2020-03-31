Тихонов поддержал Резцову в желании подать иск на Губерниева

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не исключает подачи иска на известного комментатора Дмитрия Губерниева за оскорбления.
Тихонов поддержал Резцову в желании подать иск на Губерниева
  • РИА Новости

«Когда-то был нормальным человеком и нормально комментировал. Мы были в хороших отношениях. Я не помню ни одного комментатора в мире, чтобы знал всё. Биатлон он просто опустил донельзя. Всё, что происходит у Анфисы Резцовой, — это её дело. Кто он такой? Почему может осуждать олимпийскую чемпионку в двух видах спорта? Я думаю, что мы все оскорблённые: Юрий Сёмин, Елена Вяльбе, Анфиса Резцова, Тихонов, напишем на него. Не знаю ни одного человека, который сказал бы о нём доброе слово», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд.

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