Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.
Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Всю неделю мне мозг выносят, особенно за слова Губерниева. Обвинения в допинге? Я просто буду подавать в суд за эти слова. Думаю, что буду права и выиграю. Последние заявления — это уже слишком. Он оскорблял других спортсменов, но происходящее сейчас — перебор», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Губерниев не раз критиковал бывшую биатлонистку за несоблюдение условий карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также комментатор заявил, что Резцова выиграла олимпийские медали благодаря допингу.

Ранее Губерниев в очередной раз высказался о нарушившей карантин Резцовой.

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