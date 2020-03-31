Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.

«Всю неделю мне мозг выносят, особенно за слова Губерниева. Обвинения в допинге? Я просто буду подавать в суд за эти слова. Думаю, что буду права и выиграю. Последние заявления — это уже слишком. Он оскорблял других спортсменов, но происходящее сейчас — перебор», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Губерниев не раз критиковал бывшую биатлонистку за несоблюдение условий карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также комментатор заявил, что Резцова выиграла олимпийские медали благодаря допингу.

Ранее Губерниев в очередной раз высказался о нарушившей карантин Резцовой.