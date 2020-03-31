Губерниев в очередной раз высказался о нарушившей карантин Резцовой

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил свою жёсткую критику в адрес двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, признавшейся в несоблюдении условий карантина.
Губерниев в очередной раз высказался о нарушившей карантин Резцовой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Резцовой! Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках. Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо. Стадион переименуем, не сомневайтесь», — написал Губерниев в своём Telegram.

Губерниев подверг жёсткой критике Резцову, признавшуюся в несоблюдении условий карантина. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.

Ранее Резцова заявила, что Губерниев не имеет права оскорблять и унижать заслуженного человека.

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